Средняя зарплата жителей Воронежа составила 61908 рублей

В сентябре она составила 61908,5 рублей в месяц, что на 19% больше, чем в 2023 году. При этом реальный доход воронежцев возрос только на 9%, это связано с инфляцией и повышением цен на товары и услуги.
Интересно, что в октябре в столице Черноземья было примерно 30,6 тысяч человек безработных. Из них официально зарегистрированных людей без работы, которые числятся на бирже труда, 4,3 тысячи местных жителей.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что лжеработодатели предлагают воронежцам престижную работу.