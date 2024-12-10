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Свердловские застройщики пожаловались на высокие налоги

Застройщики Свердловской области назвали высокие налоги и дорогие кредиты факторами, которые тормозят отрасль. Это следует из опроса участников рынка, проведенного в третьем квартале 2024 года специалистами Свердловскстата.

Всего было опрошено 117 компаний, которые работают в регионе. Согласно отчету, на высокие налоги обратили внимание 37 застройщиков. Год назад их было 28.

Выросло число компаний, которые испытывают кадровый голод: 43 девелопера в третьем квартале 2024 года против 33 годом ранее. Еще 39 компаний указали на ощутимое подорожание стройматериалов. В третьем квартале 2023 году рост цен затронул 37 предприятий.

Еще девять девелоперов назвали тормозящим отрасль фактором дорогие кредиты. Примечательно, что за тот же период снизилось количество застройщиков, которые отмечали высокую конкуренцию на рынке. В прошлом году таковых было 24 застройщика, в этом — 16.

налоги