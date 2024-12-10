Свердловские застройщики пожаловались на высокие налоги

Еще девять девелоперов назвали тормозящим отрасль фактором дорогие кредиты. Примечательно, что за тот же период снизилось количество застройщиков, которые отмечали высокую конкуренцию на рынке. В прошлом году таковых было 24 застройщика, в этом — 16.