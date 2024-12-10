Проезд в метро Екатеринбурга может вырасти до 40 рублей

«Себестоимость перевозки в этом году уйдет за 40 рублей, это однозначно. При этом средняя стоимость поездки, что в 2023, что в 2024 годах, 31 рубль составляет. Соответственно, дельта эта существует, — сказал Андрей Панаиотиди. Он добавил, что решение о повышении стоимости проезда будут принимать органы власти. — Но на сегодняшний день пока таких решений не принято. Я понимаю, что, наверное, это процесс неотвратимый в будущем».