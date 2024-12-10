Проезд в метро Екатеринбурга может вырасти до 40 рублей

Об этом в эфире программы «Акцент» ОТВ сообщил директор метрополитена Андрей Панаиотиди.
«Себестоимость перевозки в этом году уйдет за 40 рублей, это однозначно. При этом средняя стоимость поездки, что в 2023, что в 2024 годах, 31 рубль составляет. Соответственно, дельта эта существует, — сказал Андрей Панаиотиди. Он добавил, что решение о повышении стоимости проезда будут принимать органы власти. — Но на сегодняшний день пока таких решений не принято. Я понимаю, что, наверное, это процесс неотвратимый в будущем».
По его словам, недобор средств влияет на определенные работы, которые откладываются на более поздний срок. В частности, это работы по ремонту инфраструктуры, замене трубопроводов, кабельных линий.
«МК-Урал» ранее писал, что власти Екатеринбурга и Свердловской области начали обсуждать возможность появления новой линии метрополитена в столице Урала.
Рассматривается два варианта развития метрополитена, все новые линии предполагается проложить из Академического района. Первая — до станции «Геологическая», вторая — до «Ботанической».