В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина

«Учитывая, что нашей приоритетной задачей является обеспечение природным газом домохозяйств и объектов социальной сферы, в соответствии с планами, разработанными совместно с местными администрациями, в некоторых районах с высоким потреблением планируется ввести краткосрочные ограничения на деятельность АГНКС».