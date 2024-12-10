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В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина

В Минэнерго пояснили, что вероятность краткосрочного ограничения деятельности газозаправочных компрессорных станций связана с наступившими в республике холодами.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в некоторых регионах Узбекистана могут ограничить в связи с резким притоком холодных воздушных масс на территорию республики, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«Учитывая, что нашей приоритетной задачей является обеспечение природным газом домохозяйств и объектов социальной сферы, в соответствии с планами, разработанными совместно с местными администрациями, в некоторых районах с высоким потреблением планируется ввести краткосрочные ограничения на деятельность АГНКС».

говорится в сообщении

По данным ведомства, из-за наступивших холодов суточное потребление природного газа населением выросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей, электроэнергии — на 15%.

«В связи с этим областные и районные администрации будут соответствующим образом предоставлять информацию в официальных источниках о мерах по ограничению деятельности АГНКС», — добавили в Минэнерго.

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