В Узбекистане планируют ограничить работу газовых заправок — причина

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в некоторых регионах Узбекистана могут ограничить в связи с резким притоком холодных воздушных масс на территорию республики, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
«Учитывая, что нашей приоритетной задачей является обеспечение природным газом домохозяйств и объектов социальной сферы, в соответствии с планами, разработанными совместно с местными администрациями, в некоторых районах с высоким потреблением планируется ввести краткосрочные ограничения на деятельность АГНКС».
По данным ведомства, из-за наступивших холодов суточное потребление природного газа населением выросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей, электроэнергии — на 15%.
«В связи с этим областные и районные администрации будут соответствующим образом предоставлять информацию в официальных источниках о мерах по ограничению деятельности АГНКС», — добавили в Минэнерго.