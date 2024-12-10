Власти Петербурга на порядки сокращают свои траты на особые экономические зоны, но ждут федеральных денег

Так, в 2024 году на эти цели было заложено почти 2,6 млрд рублей, то есть почти в 500 раз больше. В 2023-м — 562 млн рублей, то есть в 100 раз больше. На плановый 2026-й пока предусмотрено 40,3 млн рублей.