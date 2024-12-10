Тенге показал рост после рекордного падения

Возвращению тенге на адекватные уровни способствовала нормализация траектории российского рубля. Пока напряжение в рубле не понизилось, тенге никак не реагировал на интервенции Нацбанка. Вот и ответ, почему не было заметно реакций на денежные вливания внутри страны: между Россией и Казахстаном слишком прочные торгово-экономические связи, чтобы спад валюты одной страны не стал заметен в другой.
Прошла ровно неделя с момента, как тенге рекордно девальвировался. Сейчас он выглядит более стабильным, хотя все еще находится выше своих медианных значений. От своего минимума в паре с USD тенге восстановился на 3,2%.
Сессия понедельника для доллара завершилась на уровне 509,55 тенге.
Нефтяной рынок по-прежнему не создает для тенге сколько-нибудь заметной поддержки. Баррель Brent стабилен возле $71,87.
Отношение к риску выглядит осторожным.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на вторник смотрятся так: доллар США проторгуется в пределах 500−520 тенге, евро — 530−540 тенге, рубль — 5,00−5,15 тенге, китайский юань — 70−71 тенге.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.