Тенге показал рост после рекордного падения

Возвращению тенге на адекватные уровни способствовала нормализация траектории российского рубля. Пока напряжение в рубле не понизилось, тенге никак не реагировал на интервенции Нацбанка. Вот и ответ, почему не было заметно реакций на денежные вливания внутри страны: между Россией и Казахстаном слишком прочные торгово-экономические связи, чтобы спад валюты одной страны не стал заметен в другой.