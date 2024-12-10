Туристический поезд из Ростова в Домбай запустят в 2025 году

Поезд отправляется из Ростова 21 февраля в 18:59 и прибывает в Черкесск 22 февраля в 9:05. Стоимость взрослого билета на экскурсионный тур начинается от 7540 рублей при покупке онлайн и от 8100 рублей в поезде. Для детей от 10 лет цена начинается от 7060 рублей при покупке онлайн и до 7600 рублей в поезде.