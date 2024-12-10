Туристический поезд из Ростова в Домбай запустят в 2025 году

Информация об этом появилась на сайте РЖД.
Поезд отправляется из Ростова 21 февраля в 18:59 и прибывает в Черкесск 22 февраля в 9:05. Стоимость взрослого билета на экскурсионный тур начинается от 7540 рублей при покупке онлайн и от 8100 рублей в поезде. Для детей от 10 лет цена начинается от 7060 рублей при покупке онлайн и до 7600 рублей в поезде.
Из Черкесска состав отправляется 23 февраля в 19:30 и прибудет в Ростов 24 февраля в 8:33.
В составе поезда предусмотрены вагоны разных классов: СВ, купе, вагоны-душевые и вагоны-рестораны. Туристический тур включает экскурсионную программу с гидом, трансфер и питание по выбранному меню. Также пассажиры могут приобрести дополнительные экскурсии по городам следования непосредственно у проводника вагона.
Напомним, что из Ростова-на-Дону до горнолыжного курорта Роза Хутор начнет курсировать поезд «Лыжная стрела». Состав будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и Роза Хутор.
Туристический поезд № 926 «Лыжная стрела» будет отправляться ежедневно с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года.