Екатеринбургские депутаты приняли бюджет на 2025 год

Запланированные расходы в 2025 году составят 90,582 млрд руб. Почти половину бюджета город потратит на образование — на финансирование этой сферы выделено 44,5 млрд рублей. Далее в списке приоритетов следует национальная экономика и социальная политика, на эти сферы выделят 24,5 млрд и 4,5 млрд соответственно.
Ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году составит 3,115 млрд руб. или 6,6% объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений.
Напомним, депутаты Екатеринбурга выделили сотни миллионов рублей на содержание городской думы в будущем году. В 2025 году на содержание гордумы предусмотрено 293 млн рублей. Большая часть этих денег — 257,3 млн — заложена на содержание и обеспечение деятельности аппарата думы (главным образом на зарплаты сотрудников и помощников депутатов).