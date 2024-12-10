Екатеринбургские депутаты приняли бюджет на 2025 год

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026—2027 гг. По оценке директора департамента финансов Екатеринбурга Анны Турунцевой, в 2025 году в городскую казну поступят доходы в размере 87,4 млрд руб. В 2026 году сумма должна увеличиться и достигнуть 88 млрд 69 млн руб.