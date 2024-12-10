Рустем Усманов отметил, что работа по газификации продолжается согласно планам и графикам, а проблем с финансированием — нет. Прокладка газопровода большой протяженности на малое количество домов может быть нерентабельным, так как в республике остаются населенные пункты, где проживает значительно больше нуждающихся.
В Татарстане остается 306 негазифицированных населенных пунктов
На сегодняшний день в Республике Татарстан остается 306 негазифицированных населенных пунктов. Об этом сообщил генеральный директор ООО Газпром трансгаз Казань Рустем Усманов на брифинге, посвященному программе социальной газификации и догазификации в республике.