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В Новороссийске начали строить мощную подстанцию для глубоководного терминала

В Новороссийске началось строительство новой подстанции мощностью 110 кВ, которая обеспечит энергоснабжение глубоководного терминала. Проект реализует компания «Россети Кубань» в рамках одного из крупнейших портовых проектов на Черноморском побережье.

Источник: Новая Кубань

Подстанция станет ключевым элементом для ввода в эксплуатацию терминала, рассчитанного на перевалку до 12 миллионов тонн грузов в год. Дополнительная мощность также будет предоставлена судоремонтному заводу, который входит в число ведущих портовых операторов региона.

Энергетический объект будет оснащен двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА, современными коммутационными аппаратами и цифровыми системами защиты. Все оборудование, используемое в строительстве, произведено в России.

Для подключения нового объекта построят двухцепную линию электропередачи, а общая стоимость проекта составит около 700 миллионов рублей.

Завершение работ обеспечит стабильное энергоснабжение нового терминала и позволит существенно увеличить логистические возможности Новороссийского порта.