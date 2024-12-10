В Новороссийске начали строить мощную подстанцию для глубоководного терминала

Подстанция станет ключевым элементом для ввода в эксплуатацию терминала, рассчитанного на перевалку до 12 миллионов тонн грузов в год. Дополнительная мощность также будет предоставлена судоремонтному заводу, который входит в число ведущих портовых операторов региона.



Энергетический объект будет оснащен двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА, современными коммутационными аппаратами и цифровыми системами защиты. Все оборудование, используемое в строительстве, произведено в России.



Для подключения нового объекта построят двухцепную линию электропередачи, а общая стоимость проекта составит около 700 миллионов рублей.



Завершение работ обеспечит стабильное энергоснабжение нового терминала и позволит существенно увеличить логистические возможности Новороссийского порта.