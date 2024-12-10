19 участков изымут для строительства дороги на улице Гросовцев в Красноярске

Улицу Гросовцев в Красноярске обеспечили полноценным освещением, теперь там горят все фонари. Их отремонтировали специалисты горсвета. Восстановление освещения — один из этапов по строительству дороги в этой части города, говорят в мэрии. В ближайшее время в администрации будет подписано распоряжение об изъятии 19 земельных участков, которые необходимы для обеспечения транспортной доступности жителям микрорайона.
Напомним, в начале осени жители Норильской и Гросовцев на прямой линии губернатора рассказали Михаилу Котюкову о проблеме с дорогами к их домам. По поручению главы региона мэр Красноярска Владислав Логинов провел совещание на месте, встретился с жителями. После этого был намечен план решения проблемы.
Пока на 15 частных земельных участков, через которые проходит дорога к 22 жилым домам и детскому саду, наложен сервитут. Их владельцы теперь не смогут их перекрыть, тем более возвести там капитальные строения.