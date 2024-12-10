19 участков изымут для строительства дороги на улице Гросовцев в Красноярске

Улицу Гросовцев в Красноярске обеспечили полноценным освещением, теперь там горят все фонари. Их отремонтировали специалисты горсвета. Восстановление освещения — один из этапов по строительству дороги в этой части города, говорят в мэрии. В ближайшее время в администрации будет подписано распоряжение об изъятии 19 земельных участков, которые необходимы для обеспечения транспортной доступности жителям микрорайона.