В Новосибирске закрыли контору назойливых коллекторов

Сотрудник организации оказывал психологическое давление на должника, говоря, что «готовится заявление в суд». При этом сибиряку он так и не сказал, кто именно является кредитором и даже не дал его контактный номер телефона. Коллектор отправлял много голосовых сообщений новосибирцу и использовал для звонков робота, не делая при этом запись разговора.