В Новосибирске закрыли контору назойливых коллекторов

В Новосибирске коллекторскую контору закрыли за навязчивость. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП 10 декабря.
Сотрудник организации оказывал психологическое давление на должника, говоря, что «готовится заявление в суд». При этом сибиряку он так и не сказал, кто именно является кредитором и даже не дал его контактный номер телефона. Коллектор отправлял много голосовых сообщений новосибирцу и использовал для звонков робота, не делая при этом запись разговора.
Ранее контора уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Однако тогда агентство отделалось штрафом.
— С учетом обстоятельств и характера совершенного административного правонарушения суд назначил ответчику наказание в виде административного приостановления деятельности по возврату просроченной задолженности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч. 2 ст. 14.57 КоАП), на срок 10 суток, — сообщили приставы.
Арина ВЛАСЕНКО.