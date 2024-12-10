Новый электробус «Генерал» запустили на маршруте № 108 в Самаре

Тестовые рейсы продлятся два месяца. За это время специалисты проверят, насколько «Генерал» соответствует заявленным характеристикам. Главным испытанием станет его автономный ход. Также изучат эффективность зарядного устройства, способного подключаться как к традиционным источникам энергии, так и к контактной сети.