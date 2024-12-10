Новый электробус «Генерал» запустили на маршруте № 108 в Самаре

С 11 декабря жители Самары смогут оценить работу нового электробуса модели 62181, получившего название «Генерал». Этот экологичный транспорт начнет курсировать по маршруту № 108, который соединяет Губернский рынок и спорткомплекс «Южный».
Тестовые рейсы продлятся два месяца. За это время специалисты проверят, насколько «Генерал» соответствует заявленным характеристикам. Главным испытанием станет его автономный ход. Также изучат эффективность зарядного устройства, способного подключаться как к традиционным источникам энергии, так и к контактной сети.
После завершения тестирования власти Самары примут решение, стоит ли закупать эту модель для регулярной эксплуатации. Это будет зависеть от результатов испытаний и доступности финансирования федеральных проектов в 2025—2026 годах.