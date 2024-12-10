Полезные снеки из Хабаровска завоёвывают Казахстан

В августе Светлана получила предложение от специалистов Центра попробовать себя на рынке Казахстана — страны, лидирующей в СНГ по потреблению полезных перекусов и сухофруктов. Сотрудники Центра оперативно направили коммерческие предложения казахстанским дистрибьюторам и торговым сетям. После серии переговоров интерес к продукции проявил один из дистрибьюторов, специализирующийся на поставках продуктов в офисы и салоны красоты.