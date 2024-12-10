Полезные снеки из Хабаровска завоёвывают Казахстан

Предпринимательница из Хабаровска Светлана Ишкова, начинающий производитель полезных снеков, успешно вывела свою продукцию на рынок Казахстана, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Помощь в поиске зарубежного партнера оказал Центр поддержки экспорта Хабаровского края, действующий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В августе Светлана получила предложение от специалистов Центра попробовать себя на рынке Казахстана — страны, лидирующей в СНГ по потреблению полезных перекусов и сухофруктов. Сотрудники Центра оперативно направили коммерческие предложения казахстанским дистрибьюторам и торговым сетям. После серии переговоров интерес к продукции проявил один из дистрибьюторов, специализирующийся на поставках продуктов в офисы и салоны красоты.
«С момента назначения закрепленного специалиста до отгрузки прошло всего 10 дней. Во время переговоров по ВКС я подробно рассказала о продукции, показала ее на камеру. Покупатель заинтересовался и заказал снеки и сушеные фрукты», — поделилась Светлана Ишкова.
Дистрибьютор согласился на предоплату в рублях и взял на себя транспортные расходы. Первые 100 упаковок были быстро отправлены, а уже через несколько дней партнёры сделали повторный заказ, сосредоточившись на «фрипсах» — сушёных ломтиках фруктов.
Несмотря на высокую конкуренцию и трёхкратное преимущество в цене у местных производителей, продукция из Хабаровска получила высокую оценку.
«Покупатели отметили сладость и аромат сушеных фруктов. Они сделали новый заказ на яблоки, апельсины, киви и груши. Теперь мы думаем, как сократить транспортные расходы и сделать цену более конкурентоспособной. Закрепление на рынке Казахстана — перспективная цель», — рассказала предпринимательница.
В 2025 году Светлана планирует участвовать в бизнес-миссиях и осваивать новые рынки — Китай, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.
«Правильное питание и полезные продукты набирают популярность. Даже начинающим производителям можно найти покупателя в любой стране. Центр поддержки экспорта всегда готов помочь», — отметила директор Центра Анна Тимячева.
В 2024 году услугами Центра воспользовались шесть компаний региона, три из которых уже заключили контракты с партнерами из Казахстана и Беларуси. Центр помогает бизнесу находить покупателей, формировать коммерческие предложения и сопровождать переговоры.
Получить бесплатную помощь можно, обратившись в Центр поддержки экспорта Хабаровского края по телефону