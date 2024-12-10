Минские власти предложили альтернативу несогласным с ценами на такси

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Пассажиры, не согласные с ценами на такси, могут перемещаться на наземном транспорте, сказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Она обратила внимание, что, когда клиент заказывает такси, он видит цену. И если он не согласен с таким тарифом, можно рассмотреть альтернативный вариант — поездку на автобусе или метро.
«Если вы не согласны с ценообразованием такси, для вас дорого, послушайте — у нас есть наземный транспорт, подземный транспорт, полностью логистические пути выстроены в Минске, маршрутки… Поэтому право выбора для человека есть. Не все сошлось на такси».
По ее словам, местные органы власти работают над тем, чтобы люди могли добраться в любое место на автобусе, троллейбусе или метро. Строятся новые станции метрополитена, остановки наземного общественного транспорта и так далее.
«Мы анализировали работу нашего общественного транспорта за девять месяцев — у нас 18% роста услуг по наземному и плюс 8% по подземному. То есть люди больше стали ездить в метро и на наземном транспорте», — констатировала первый зампредседателя столичной мэрии.
Ситуация контролируемая
Лазаревич заявила, что минские власти были готовы реагировать на повышенные тарифы с 1 ноября или бойкоты водителей, которые могли не выйти на линию.
«Поверьте, если бы 1 ноября у нас не выехали все такси, мы спланировали работу, у нас было увеличено количество наземного транспорта. Мы проанализировали: какой час пик, по каким маршрутам ездит такси, это все есть. И мы точно также спланировали: увеличили количество маршруток, количество транспорта. Этого не понадобилось, но оно было спланировано», — сказала она.