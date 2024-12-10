Минские власти предложили альтернативу несогласным с ценами на такси

«Поверьте, если бы 1 ноября у нас не выехали все такси, мы спланировали работу, у нас было увеличено количество наземного транспорта. Мы проанализировали: какой час пик, по каким маршрутам ездит такси, это все есть. И мы точно также спланировали: увеличили количество маршруток, количество транспорта. Этого не понадобилось, но оно было спланировано», — сказала она.