Обновленный мост через реку Золотая торжественно открыли в Приморье

«За это время был не только возведен мост, а построен объезд, разобран аварийный мост. Вспомните, сколько раз мы сохраняли объезд, когда его затапливало. Мы все сработали как одна большая и сильная команда», — добавила руководитель подрядной организации Ирина Власкина.