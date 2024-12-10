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Обновленный мост через реку Золотая торжественно открыли в Приморье

Министр транспорта и дорожного хозяйства края дал старт движению машин.

Источник: Минтранс Приморского края

Движение по мосту через реку Золотая торжественно запустили сегодня, 10 декабря, в Пограничном округе Приморского края. После реконструкции объекта первой по сооружению проехала тяжелая техника подрядчика, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Игнатенко, на возведение нового мостового сооружения протяженностью 175,6 метра потребовалось 8 месяцев. Объект сдали в срок и выполнили работы качественно.

«За это время был не только возведен мост, а построен объезд, разобран аварийный мост. Вспомните, сколько раз мы сохраняли объезд, когда его затапливало. Мы все сработали как одна большая и сильная команда», — добавила руководитель подрядной организации Ирина Власкина.

Отметим, дорога, которую соединяет новое искусственное сооружение через реку Золотая, является единственным путем к пункту пропуска Пограничный.

Напомним, Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») накануне сообщила о скором возобновлении маршрута поезда № 401/402 из Гродеково в китайский Суйфэньхэ (КНР), отмененного в 2020 году после начала пандемии.