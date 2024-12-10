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Хабаровское УФАС накажет торговые сети за рост цен перед праздниками

Против нарушителей примут меры антимонопольного реагирования.

Источник: Комсомольская правда

Антимонопольная служба Хабаровского края напомнила о недопустимости резкого повышения цен на товары в преддверии Нового года. Рекомендации отправлены торговым организациям региона.

Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ведомство рекомендует фиксировать случаи роста цен на товары или услуги, связанные с их поставкой, и сообщать об этом в управление. Под особым контролем — продукты и товары повседневного спроса.

Специалисты предупреждают, что за выявленные нарушения будут приниматься строгие меры. Регулярный мониторинг позволит избежать необоснованных трат и сохранить доступность товаров для жителей края.

ФАС