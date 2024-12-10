По миллиарду на модернизацию транспорта и жилфонда: бюджет Владивостока обсудили горожане

10 декабря в мэрии Владивостока состоялись публичные слушания проекта бюджета города на 2025 год. Также участники встречи обсудили плановый период 2026—2027 годов. Подробнее о распределении средств рассказал первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко.
32 миллиарда рублей — запланированный бюджет дальневосточной столицы на следующий год. Больше половины из этих средств, если точнее, то 62%, пойдут на развитие социально-культурной сферы. По словам замглавы Владивостока, 16 миллиардов рублей направят на содержание учреждений образования, культуры и спорта. 800 миллионов рублей планируется потратить на улучшении безопасности городских образовательных заведений. А более одного миллиарда рублей пойдет на создание новых мест в этих учреждениях, что призвано уменьшить очереди.
Для обеспечения различных мер поддержки жителей города предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Речь о бесплатном питании детей в школах и садах, частичной компенсации затрат на отдых юных приморцев в санаториях и лагерях, ежемесячных и единовременных выплатах педагогам.
Что касается городского хозяйства, то на различные мероприятия в этой отрасли заложено более 6,8 миллиарда рублей. Так, 1 миллиард предусмотрен на модернизацию и содержание общественного транспорта. Напомним, это одно из приоритетных направлений, в столице Приморья постоянно обновляется подвижной состав. По поручению мэра неоднократно закупались новые автобусы и современные троллейбусы с автономным запасом хода.
Не менее важно направление и содержание городских дорог. На текущее обслуживание и реконструкцию транспортных артерий в бюджете заложено 3,4 миллиарда рублей. Их строительство и ремонт проводится постоянно, локальные работы кипят в разных районах города даже в зимний период.
На капитальный ремонт жилого фонда и переселение людей из ветхих домов и квартир предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Говоря об объектах теплоснабжения, электроснабжения и водо-канализационного хозяйства, без ремонта которых потребители просто не могут получить качественные услуги, Сергей Дмитриенко озвучил сумму в 400 миллионов рублей. Еще 670 миллионов рублей предусмотрено на последующее благоустройство.
«Из приоритетных проектов, которые будем реализовывать в 2025 году, — строительство детского сада на Кипарисовой, завершение капитального ремонта детского сада на Постышева, реконструкция здания “Матросского клуба”. Также в рамках конкурса для представителей территориальных общественных самоуправлений будем поддерживать предложения жителей по благоустройству вокруг их жилых домов», — отметил вице-мэр.
По сообщению пресс-службы мэрии, экспертные заключения на проект бюджета представили начальник МИФНС России № 12 по Приморскому краю Наталья Кашина и доцент кафедры «Экономики и управления» Владивостокского государственного университета Нина Ивельская. Они рекомендовали принять проект бюджета Владивостока на 2025 год. Участники слушаний единогласно проголосовали за утверждение бюджета, в ближайшее время проект рассмотрят депутаты Думы Владивостока. Стоит отметить, что ранее народные избранники в первом чтении приняли проект муниципального правового акта «О бюджете Владивостокского городского округа на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов».