По миллиарду на модернизацию транспорта и жилфонда: бюджет Владивостока обсудили горожане

32 миллиарда рублей — запланированный бюджет дальневосточной столицы на следующий год. Больше половины из этих средств, если точнее, то 62%, пойдут на развитие социально-культурной сферы. По словам замглавы Владивостока, 16 миллиардов рублей направят на содержание учреждений образования, культуры и спорта. 800 миллионов рублей планируется потратить на улучшении безопасности городских образовательных заведений. А более одного миллиарда рублей пойдет на создание новых мест в этих учреждениях, что призвано уменьшить очереди.