В Приморье нет дефицита яиц

Ежемесячно птицефабрика «Уссурийская», расположенная в городе Артём, производит около 14 миллионов яиц. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить спрос торговых сетей Приморского края. В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что сейчас в торговых сетях края дефицита куриного яйца не наблюдается.