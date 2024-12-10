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В Приморье нет дефицита яиц

14 миллионов яиц производится на птицефабрике «Уссурийская».

Источник: Аргументы и факты

Ежемесячно птицефабрика «Уссурийская», расположенная в городе Артём, производит около 14 миллионов яиц. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить спрос торговых сетей Приморского края. В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что сейчас в торговых сетях края дефицита куриного яйца не наблюдается.

«В данный момент на птицефабрике “Уссурийская” после потери части поголовья птицы удалось восстановить его численность. В результате объём производства яиц в месяц достиг 13,8 миллиона штук, что позволяет полностью обеспечить потребности торговых сетей», — подчеркнули в ведомстве.

По данным на 1 октября, в Приморском крае было произведено 230,5 миллиона штук яиц. Для производителей предусмотрена государственная субсидия в размере 2 тысяч рублей за 1 тысячу яиц.

сельское хозяйство