В Приморье нет дефицита яиц

Ежемесячно птицефабрика «Уссурийская», расположенная в городе Артём, производит около 14 миллионов яиц. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить спрос торговых сетей Приморского края. В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что сейчас в торговых сетях края дефицита куриного яйца не наблюдается.
«В данный момент на птицефабрике “Уссурийская” после потери части поголовья птицы удалось восстановить его численность. В результате объём производства яиц в месяц достиг 13,8 миллиона штук, что позволяет полностью обеспечить потребности торговых сетей», — подчеркнули в ведомстве.
По данным на 1 октября, в Приморском крае было произведено 230,5 миллиона штук яиц. Для производителей предусмотрена государственная субсидия в размере 2 тысяч рублей за 1 тысячу яиц.