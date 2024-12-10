Белстат: годовой уровень инфляции продолжает снижаться

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,3%, сообщили в пресс-службе Белстата.
При этом согласно официальным данным в годовом выражении в сравнении с ноябрем 2023 года цены в среднем в республике выросли на 5,5%.
Месяц ранее профильное ведомство сообщало, что в октябре текущего года цены в годовом выражении в среднем выросли на 5,9%.
В ноябре продовольственные товары в среднем стали дороже на 0,7%. Непродовольственные товары, наоборот, стали дешевле на 0,1%, а услуги в свою очередь прибавили в цене 0,1%.
Больше всего в прошлом месяце подорожали овощи — 8,7%, масло растительное — 4%, рыба — 1,3%. При этом фрукты в среднем потеряли в стоимости 2,1%.
Сезонный характер показали цены на холодильники, которые стали дешевле на 1,5%. Синтетические моющие средства потеряли в цене 1,3%, как и обувь. При этом печатные издания стали дороже на 1%.
Нововведения в сфере регулирования автоперевозок сказались на росте цен на такси. В ноябре поездка в такси стала дороже в среднем на 8,8%.
Неожиданно для белорусов стали дороже и услуги банков — на 2,1%. Следом выросли в стоимости и бытовые услуги — 1,2%. При этом международный туризм упал в цене сразу на 8,4%.
В текущем году, согласно прогнозу белорусских властей, инфляция не должна выйти за пределы 6%. В настоящее время рост цен в республике укладывается в прогнозные показатели.