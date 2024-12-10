В Новосибирске квартиры в новостройках за год подорожали на 16,5%

Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» проанализировали рынок новостроек в ноябре 2024 года. В 60 городах из 70 цены на квадратный метр новостроек увеличились, самый большой прирост был зафиксирован в Иркутске, Астрахани и других городах. В то же время, цены снизились в 9 городах, в том числе в Махачкале и Грозном.