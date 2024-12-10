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Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что в Чеботарской специальной школе-интернате сорван контракт на 49 миллионов рублей. Подрядчик исполнил обязательства на 4 млн рублей, что составляет около 8% от общего объема работ. Задержки были вызваны нехваткой рабочих на объекте, из-за чего сроки выполнения ремонта были нарушены.

В Алупкинской санаторной школе-интернате не состоялся капремонт на сумму 53 млн рублей. Здесь подрядчик выполнил только демонтажные работы и не приступил к основным обязательствам. Темпы работ были настолько низкими, что завершение их в срок оказалось невозможным.

«Недобросовестное выполнение обязательств ООО “Крымэлектромонтажсервис” привело к срыву учебного процесса в школах и невыполнению государственных программ. При этом компания не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие объективных причин для неисполнения обязательств, либо доказательства, что проблемы связаны с форс-мажорными обстоятельствами», — уточнили в ведомстве.

УФАС дважды включила компанию и ее учредителей в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает организацию права участвовать в государственных тендерах в течение двух лет.

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