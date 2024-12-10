Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю.