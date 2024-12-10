Столичный коммунальный флот готовят к новому сезону навигации

В сезон навигации коммунальные суда ежедневно собирали мусор в акватории Москвы-реки в границах города и на судоходном участке Яузы. С апреля по октябрь этого года они собрали более 600 тонн мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, извлекли со дна около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.