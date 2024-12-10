Столичный коммунальный флот готовят к новому сезону навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке коммунального флота к новому сезону навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Столичный коммунальный флот завершил свою работу, суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны. В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону. В частности, запланирован ремонт восьми судов», — рассказал Петр Бирюков.
В сезон навигации коммунальные суда ежедневно собирали мусор в акватории Москвы-реки в границах города и на судоходном участке Яузы. С апреля по октябрь этого года они собрали более 600 тонн мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, извлекли со дна около 6,5 тысячи тонн песка и грунта.
В межнавигационный период проводится техническое обслуживание каждого судна. Специалисты проверяют всех узлы, механизмы и оборудование, меняют расходные и изношенные материалы, красят детали. Заключительным этапом станут пусконаладочные работы.
После окончания навигации на воде остались два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих участках продолжают работать несколько быстроходных специализированных катеров.