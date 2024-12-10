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В Волгоградской области 11 недропользователей могут лишить лицензии

В Роснедра уже направлены соответствующие документы.

Сотрудники Южного управления Росприроднадзора провели проверку соблюдения лицензионных требований на право пользования недрами в Волгоградской области.

В ходе мероприятий было проверено 40 лицензий, и в 26 случаях выявлены нарушения. Некоторые из них являются серьезными, и по этим материалам в Роснедра было направлено 11 запросов для рассмотрения возможности ограничения права пользования недрами.

Все компании, нарушившие лицензионные условия, обязаны привести свою деятельность в соответствие с законодательством и требованиями лицензий.