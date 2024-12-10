Китайская авиакомпания запускает рейсы Минск — Сиань

Прямые регулярные рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на авиалайнере Airbus A330−200. Отправление из Сианя — 14.20, прибытие в Минск — 18.40. Отправление из Минска — 20.40, прибытие в Сиань — 10.00 (прилет на следующий день). Время указано местное. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании или в кассе официального представителя Air China в Минске (Немига, 5, офис 501).



Рейс будет удобен и для пассажиров, которые направляются в Пекин или летят из него. Рейсы Минск — Сиань и Сиань — Минск являются прямыми, но с возможностью путешествия в столицу Китая и обратно. Рейсы СА813 Пекин — Минск и СА814 Минск — Пекин выполняются с остановкой в Сиане. Отправление из Пекина — 10.00, прибытие в Минск 18.40 (с остановкой в Сиане два часа). Отправление из Минска — 20.40, прибытие в Пекин — 14.50 (с остановкой в Сиане 2,5 часа). Время указано местное. Билеты можно приобрести на любой из сегментов отдельно.



Исполняющий обязанности генерального директора Национального аэропорта Минск Вадим Правлоцкий отметил: «В партнерстве с авиакомпанией Air China открываем новое китайское направление из минского аэропорта, что несомненно радует. Это даст нашим пассажирам еще больше возможностей познакомиться с богатой историей Китая. Уверен, что направление будет успешным, в том числе и как маршрут делового туризма, интерес к этой стране постоянно растет».



Сиань — крупный город в центральной части Китая и столица провинции Шэньси. Город существует более 3100 лет, некоторое время он являлся самым крупным (как по площади, так и по числу жителей) городом мира. Сиань — один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая. Старое название города, Чанъань, в переводе значит «долгий мир». Здесь жили королевские династии Чжоу, Цинь, Хань, Тан и находился восточный конец Великого шелкового пути. На местах археологических раскопок в окрестностях города были найдены древние гробницы, среди которых знаменитый мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.