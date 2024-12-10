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Мэрия утвердила проект дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства западного дублера проспекта Космонавтов. Об этом сообщает близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург Главное».

Согласно проектной документации, первый участок западного дублера пройдет рядом с переулками Полимерным и Мельковским. Они будут реконструированы и превращены в полноценные улицы. В рамках проекта планируется также построить переулок Мельковский, Западный дублер проспекта Космонавтов и переулок Полимерный.

Проектируемые улицы будут иметь статус магистральных улиц общегородского значения 3-го класса с регулируемым движением. Ширина проезжей части составит 14 м, ширина разделительных полос — 3,5 и 7 м соответственно, по две полосы движения в каждую сторону.

Под строительство улицы снесут склады, построены выезды из строящихся жилых комплексов. Вдобавок исчезнет часть улицы Завокзальной. Планы городской администрации вызвали недовольство у жителей ЖК «Космонавтов 11» и владельцев участков в промзоне, поскольку часть объектов там пойдет под снос. Однако протесты горожан в мэрии не посчитали обоснованными.