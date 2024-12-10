Мэрия утвердила проект дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге

Согласно проектной документации, первый участок западного дублера пройдет рядом с переулками Полимерным и Мельковским. Они будут реконструированы и превращены в полноценные улицы. В рамках проекта планируется также построить переулок Мельковский, Западный дублер проспекта Космонавтов и переулок Полимерный.