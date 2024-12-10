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С 15 декабря между уральскими столицами запустят электропоезд «Финист»

С 15 декабря между уральскими столицами запустят электропоезд «Финист», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Российская газета

Электропоезд «Финист» будет курсировать ежедневно. Из Челябинска он будет отправляться в 07.02, прибывать в Екатеринбург в 11.18, из Екатеринбурга отправление в 18.25, прибытие в Челябинск в 22.43.

Остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Электропоезда «Финист» оборудованы всем необходимым для комфортной и безопасной поездки: системой климат-контроля, эргономичными сиденьями, индивидуальными USB-розетками, санитарными модулями, подъемником и креплениями для инвалидных колясок.