С 15 декабря между уральскими столицами запустят электропоезд «Финист»

Электропоезд «Финист» будет курсировать ежедневно. Из Челябинска он будет отправляться в 07.02, прибывать в Екатеринбург в 11.18, из Екатеринбурга отправление в 18.25, прибытие в Челябинск в 22.43.
Остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.
Электропоезда «Финист» оборудованы всем необходимым для комфортной и безопасной поездки: системой климат-контроля, эргономичными сиденьями, индивидуальными USB-розетками, санитарными модулями, подъемником и креплениями для инвалидных колясок.