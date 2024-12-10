«У родителей разная позиция». Что известно о дате открытия станции «Горный институт»

Публично звучавшая дата запуска станции «Горный институт» несколько раз менялась. Его ожидали в сентябре, однако эти планы не реализовались, в последние месяцы звучит формулировка — «до конца года». Причем об открытии участка говорит комитет по строительству, губернатор в последнее время — только о завершении строительства. Ранее в телеграм-канале «Подземник» был опубликован неатрибутированный график работ, из которого следовало, что обкатка планируется прямо до Нового года, а значит открытие пройдет уже в 2025-м. Однако Смольный в ответ заявил, что никакого переноса не было.