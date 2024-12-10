Суд арестовал бывшее имущество обанкротившегося «Сибсельмаша»

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2020 года ООО «Меркас» (Москва) выиграло торги, купив завод за 501,5 млн руб. Лот включал 184 здания и сооружения, 18,2 га земли в собственности и аренде и прочее. Почти сразу после проведения торгов компания «Курганприбор», которая выступала вторым участником торгов, опротестовала итоги, заявив, что «Меркас» «фактически не соответствовало условиям закрытых торгов, их организатор неправомерно допустил “Меркас” к участию в торгах». В декабре прошлого года «Курганприбор» и Минпромторг РФ добились отмены итогов торгов по продаже имущества «Сибсельмаша». Тогда суд постановил взыскать имущество завода в пользу РФ.