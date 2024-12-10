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Суд арестовал бывшее имущество обанкротившегося «Сибсельмаша»

Прокуратура подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области об обращении имущества ОАО НПО Сибсельмаш в госсобственность. Заявление удовлетворить частично. Наложить арест на движимое имущество, а также объекты недвижимости и земельные участки, говорится в определении суда.

Источник: Reuters

Кроме того, истец требует признать недействительными все договоры купли-продажи имущества предприятия. Заседание назначено на 22 января 2025 года.

«НПО “Сибсельмаш”» находится в процедуре банкротства с 2011 года, конкурсное производство было введено в 2021 году, на тот момент в реестр требований кредиторов был включен 1 млрд руб. 100% компании принадлежали госкорпорации «Ростех». Завод включен в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ранее он производил сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2020 года ООО «Меркас» (Москва) выиграло торги, купив завод за 501,5 млн руб. Лот включал 184 здания и сооружения, 18,2 га земли в собственности и аренде и прочее. Почти сразу после проведения торгов компания «Курганприбор», которая выступала вторым участником торгов, опротестовала итоги, заявив, что «Меркас» «фактически не соответствовало условиям закрытых торгов, их организатор неправомерно допустил “Меркас” к участию в торгах». В декабре прошлого года «Курганприбор» и Минпромторг РФ добились отмены итогов торгов по продаже имущества «Сибсельмаша». Тогда суд постановил взыскать имущество завода в пользу РФ.