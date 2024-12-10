Иномарки, ввезенные в Россию с нарушениями при растаможке, лишат ПТС

Росстандарт планирует отозвать аккредитацию у испытательных лабораторий, выдающих свидетельства безопасности на иномарки с нарушениями, узнала «Газета.Ru». В ведомстве считают, что такие конторы выдают документы без осмотра машин и мухлюют с их техническими данными для занижения таможенных платежей. По мнению экспертов, отзыв аккредитации ударит и по честным покупателям автомобилей: у них могут аннулировать регистрацию в ГИБДД, если машина прошла через забракованную лабораторию.