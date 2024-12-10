Лукашенко сказал просчитать производство автобусов из стеклопластика

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси следует предусмотреть производство автобусов, пассажирской и иной техники из стеклопластика, сообщает БелТА.
Такое поручение белорусский лидер дал, посещая коллектив предприятия «ПОЖСНАБ». Лукашенко обратил внимание на то, что на предприятии создаются собственные компетенции и производство, где при этом активно задействуются и другие промышленные объекты, в частности, МАЗ, «Полоцк-Стекловолокно» и другие. Глава республики оценил, что предприятие таким образом не просто продало свою продукцию на рынке, но «втянуло государственные предприятия».
Здесь же Александр Лукашенко указал на компетенции «ПОЖСНАБа» в части изготовления деталей для пожарно-спасательной техники из стеклопластика. Президент сказал, что следует подумать и просчитать, возможно ли более широкое распространение, например, для производства пассажирской техники.
— Родилась идея, что мы ведь все кабины автобусов и прочего можем по вашим технологиям заместить на стекловолокно, стеклопластик, который вы делаете, — прокомментировал он.
При этом глава государства поручил оценить, будет ли стеклопластик при производстве техники обходиться дороже или дешевле в сравнении с металлом.
— Специалисты посчитают и доложат. Если это по экономике пройдет, мы начнем автобусы делать по вашим технологиям из стеклопластика, — резюмировал президент.
А в заключение Александр Лукашенко отметил, что необходимо, чтобы в стране производства основывались на своем сырье, а предприятие было обеспечено полуфабрикатами.
— Вопрос в том, можем или не можем. Можете. Как будем дальше действовать, посмотрим, — заключил глава страны.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал про белорусский опыт в борьбе с коронавирусом.