Лукашенко сказал просчитать производство автобусов из стеклопластика

Такое поручение белорусский лидер дал, посещая коллектив предприятия «ПОЖСНАБ». Лукашенко обратил внимание на то, что на предприятии создаются собственные компетенции и производство, где при этом активно задействуются и другие промышленные объекты, в частности, МАЗ, «Полоцк-Стекловолокно» и другие. Глава республики оценил, что предприятие таким образом не просто продало свою продукцию на рынке, но «втянуло государственные предприятия».