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Медучреждения Волгоградской области пополняются врачами из других регионов

Свою эффективность показывает губернаторская программа по привлечению в больницы и поликлиники узких медицинских специалистов.

Источник: Администрация Анапы

Как сообщает администрация Волгоградской области, всего с начала текущего года 78 врачей востребованных специализаций пополнили коллективы медицинских учреждений региона. Из них 49 переехали жить и работать в Волгоградскую область по губернаторской программе.

Так, регион выбрали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Севастополя, Астрахани, Черногорска, Тамбова и других городов. Это терапевты, педиатры, рентгенологи, хирурги, неонатологи, эндоскописты и др. Каждый из них получил региональную выплату в 2 млн рублей.

Напомним, в текущем году по инициативе главы региона Андрея Бочарова в Волгоградской области началась целевая программа по привлечению в местные медучреждения врачей дефицитных специальностей. Также для привлечения молодых специалистов в субъекте реализуются федеральные и региональные меры поддержки, например программа «Земский доктор / фельдшер» и программа подготовки врачей и среднего медперсонала по целевому набору.

медицина