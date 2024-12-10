Медучреждения Волгоградской области пополняются врачами из других регионов

Напомним, в текущем году по инициативе главы региона Андрея Бочарова в Волгоградской области началась целевая программа по привлечению в местные медучреждения врачей дефицитных специальностей. Также для привлечения молодых специалистов в субъекте реализуются федеральные и региональные меры поддержки, например программа «Земский доктор / фельдшер» и программа подготовки врачей и среднего медперсонала по целевому набору.