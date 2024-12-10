Медучреждения Волгоградской области пополняются врачами из других регионов

Как сообщает администрация Волгоградской области, всего с начала текущего года 78 врачей востребованных специализаций пополнили коллективы медицинских учреждений региона. Из них 49 переехали жить и работать в Волгоградскую область по губернаторской программе.
Так, регион выбрали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Севастополя, Астрахани, Черногорска, Тамбова и других городов. Это терапевты, педиатры, рентгенологи, хирурги, неонатологи, эндоскописты и др. Каждый из них получил региональную выплату в 2 млн рублей.
Напомним, в текущем году по инициативе главы региона Андрея Бочарова в Волгоградской области началась целевая программа по привлечению в местные медучреждения врачей дефицитных специальностей. Также для привлечения молодых специалистов в субъекте реализуются федеральные и региональные меры поддержки, например программа «Земский доктор / фельдшер» и программа подготовки врачей и среднего медперсонала по целевому набору.