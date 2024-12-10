С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Омск

На СвЖД в новом графике предусмотрено 76 пар поездов дальнего следования, среди них — 46 пар скорых. Так, с 15 декабря будет курсировать скорый поезд «Финист» № 812/811 Екатеринбург — Омск (через Тюмень). На маршруте предусмотрены остановки на станциях Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Ялуторовск, Заводоуковская, Ишим, Мангут, Любинская и др. Поезд будет ходить каждый день из Екатеринбурга в 6:45, из Омска — в 10:57.