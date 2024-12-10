С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Омск

Новый график вводится по всей сети РЖД с 15 декабря 00:00 (по мск), он будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости два раза в год — в марте и октябре — график будет корректироваться.
На СвЖД в новом графике предусмотрено 76 пар поездов дальнего следования, среди них — 46 пар скорых. Так, с 15 декабря будет курсировать скорый поезд «Финист» № 812/811 Екатеринбург — Омск (через Тюмень). На маршруте предусмотрены остановки на станциях Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Ялуторовск, Заводоуковская, Ишим, Мангут, Любинская и др. Поезд будет ходить каждый день из Екатеринбурга в 6:45, из Омска — в 10:57.
С 16 декабря будет назначен новый скорый поезд № 86/85 Москва — Серов, маршрут проходит через Владимир, Нижний Новгород и Киров. Поезд будет курсировать через день: отправление из Москвы в 16:50, из Серова — в 20:30 (с 18 декабря).
Кроме того, с вводом нового графика будет ускорен поезд № 345/346 Нижневартовск — Адлер и увеличена периодичность его курсирования. Предполагается, что поезд теперь будет ходить через день, время в пути сократится в сторону Адлера на 9,5 часов, в обратном направлении — на 4,5 часа.
Также, с 15 декабря поезд № 377 Новый Уренгой — Казань будет отправляться из Нового Уренгоя на 1 час позже (в 8:35 вместо 7:40). Это было сделано для того, чтобы авиапассажиры, прибывающие в Салехард, успевали на поезд.