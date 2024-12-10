Прокуратура Самары добивается ремонта дороги на улице Пятая линия

При этом дорожное полотно улицы Пятая линия, предназначенное для подъезда к строительной площадке ЖК «Кислород», входит в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» со сроком ее реконструкции: 2024 год.