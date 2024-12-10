Прокуратура Самары добивается ремонта дороги на улице Пятая линия

В целях исполнения государственной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья муниципалитетом заключены контракты на приобретение жилых помещений в ЖК «Кислород».
При этом дорожное полотно улицы Пятая линия, предназначенное для подъезда к строительной площадке ЖК «Кислород», входит в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» со сроком ее реконструкции: 2024 год.
В настоящее время меры по реконструкции улично-дорожной сети со стороны администрации города не приняты, что осложняет ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и дальнейшее переселение граждан.
Прокуратурой города внесено представление исполняющему обязанности главы г. о. Самара.
Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.