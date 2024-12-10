В Перми после реконструкции открыли круглогодичную ледовую арену

На сегодняшний день в спорткомплексе «Прикамье» занимаются около 1186 ребят в разных дисциплинах. Здесь развиваются баскетбол, футбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, акробатический рок-н-ролл, гиревой спорт, тяжелая атлетика, хоккей и конькобежный спорт. Теперь юные спортсмены смогут тренироваться здесь не только зимой, но и круглый год. Кроме того, в свободное от тренировок время для жителей и гостей краевой столицы откроют массовые катания на коньках.