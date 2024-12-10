В Перми после реконструкции открыли круглогодичную ледовую арену

В Перми после капремонта открыли первую ледовую арену круглогодичного использования в правобережной части города. Она располагается в спорткомплексе «Прикамье» на улице Ласьвинской, 1. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Помимо универсальной ледовой площадки с трибунами на 247 мест в здании спорткомплекса также обустроили тренажерный зад, тренерскую-судейскую, комфортные раздевалки и душевые.
На сегодняшний день в спорткомплексе «Прикамье» занимаются около 1186 ребят в разных дисциплинах. Здесь развиваются баскетбол, футбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, акробатический рок-н-ролл, гиревой спорт, тяжелая атлетика, хоккей и конькобежный спорт. Теперь юные спортсмены смогут тренироваться здесь не только зимой, но и круглый год. Кроме того, в свободное от тренировок время для жителей и гостей краевой столицы откроют массовые катания на коньках.