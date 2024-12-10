«Норникель» снизит выбросы Надеждинского металлургического завода

«Если кто-то думает, что мы там всего лишь какую-то крупную установку поставили, или просто новый цех создали, то он сильно ошибается. Мы построили рядом с существующим заводом огромное новое предприятие, причем сделали это исключительно для экологии. Экономики в этом проекте нет, и CAPEX огромный, и OPEХ — это тоже очень большие деньги. И все это — только для того, чтобы из дымовых труб “Надежды” больше не вылетали вредные выбросы», — объяснил топ-менеджер «Норникеля».