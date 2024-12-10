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Бюджетникам Челябинска повысят оклады и к отпуску будут выдавать материальную помощь

Бюджетникам Челябинска повысят оклады и к отпуску будут выдавать материальную помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом шла речь на очередном заседании комиссии Гордумы по соцполитике.

Депутаты рассмотрели вопрос повышения окладной части при оплате труда работников сферы образования. Также будет расширен перечень званий и наград, за которые устанавливается дополнительная выплата.

«Планируется рост уровня зарплаты работников сферы молодежной политики до уровня зарплаты работников дополнительного образования путем увеличения окладной части на 23%», — говорится в комментарии.

У работников культуры также вырастут должностные оклады — на 12%. В учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту, у всех сотрудников (за исключением руководителей) оклады будут увеличены на 6%.

«Для работников всех перечисленных сфер и муниципальных учреждений, подведомственных Комитету социальной политики, вводится обязательная выплата материальной помощи к отпуску в размере двух окладов», — добавили в Челябинской городской Думе.