Из списка очередников на жилье исключены 50 тысяч казахстанцев

«В рамках нашего законодательства сейчас проходит реформа политики с учетом изменений, которые вступят в силу с мая 2025 года. Списки очередности сейчас продолжают вести местные исполнительные органы по постановке, учету и регистрации. С учетом актуализации она будет передаваться в Отбасы банк. Но насчет непрозрачности я с вами в этом плане не соглашусь, потому что местный исполнительный орган также эту работу продолжает и размещает на своем информационном портале. Они обязаны ежегодно, по итогам года, еще раз актуализированный список очередников публиковать, в том числе, кто на место их очереди встал. Это последующий, кто стоял в очереди», — пояснил Куандык Кажкенов.