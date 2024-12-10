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Из списка очередников на жилье исключены 50 тысяч казахстанцев

Чистку претендентов на социальные квартиры будут проводить каждый квартал.

Из списка очередников на жилье исключены 50 тыс. казахстанцев. Об этом сегодня в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«На сегодняшний день мы в рамках реформирования жилищной политики предусмотрели, что данная актуализация списков будет проводиться раз в квартал. То есть это получается в год четыре раза. Актуализация будет полностью проводиться Отбасы банком в рамках действующего законодательства. В части списков у нас имеется более 650 тыс. очередников, прямо разбито по категорийности», — отметил он.

В списках было выявлено порядка 50 тыс. очередников, которые уже имели жилье, или они переехали в другие регионы или имеют соответствующее жилье.

«В рамках нашего законодательства сейчас проходит реформа политики с учетом изменений, которые вступят в силу с мая 2025 года. Списки очередности сейчас продолжают вести местные исполнительные органы по постановке, учету и регистрации. С учетом актуализации она будет передаваться в Отбасы банк. Но насчет непрозрачности я с вами в этом плане не соглашусь, потому что местный исполнительный орган также эту работу продолжает и размещает на своем информационном портале. Они обязаны ежегодно, по итогам года, еще раз актуализированный список очередников публиковать, в том числе, кто на место их очереди встал. Это последующий, кто стоял в очереди», — пояснил Куандык Кажкенов.

недвижимость