В Волгограде обновляют общественное пространство у Дома детства

Волгоградская область успешно реализует планы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. В областном центре сформированы единый рекреационный кластер, в который вошли обе террасы набережной с новым амфитеатром, Александровский сад, пойма реки Царицы, скверы Пахмутовой и Пушкина, новый сквер Строителей, а также единый кластер детства из восстановленного ГДЮЦа, реконструируемого цирка и открывшегося Волгоградского областного театра кукол в бывшем кинотеатре «Победа». В наступающем 2025 году темпы проводимых мероприятий не будут снижаться.