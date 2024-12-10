В Волгограде обновляют общественное пространство у Дома детства

Как сообщает администрация Волгограда, главными элементами расположенного в городском саду объекта станут качели и оформленная в стиле сказочной башни детская горка. В то же время продолжается установка световых опор для фонарей в виде подснежников и сборка 2 пергол.
Кроме того, согласно концепции, специалисты смонтируют детские игровые развивающие панели «Лабиринт», «Архитектор», «Крестики-нолики».
Отметим, ранее были проведены масштабные работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Победа», где в настоящее время размещается театр кукол, а также по благоустройству заключительного участка горсада площадью около 20 тыс. кв. м. В завершение всех работ городской сад станет точкой притяжения для семейного отдыха с культурно-спортивным кластером.
Волгоградская область успешно реализует планы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. В областном центре сформированы единый рекреационный кластер, в который вошли обе террасы набережной с новым амфитеатром, Александровский сад, пойма реки Царицы, скверы Пахмутовой и Пушкина, новый сквер Строителей, а также единый кластер детства из восстановленного ГДЮЦа, реконструируемого цирка и открывшегося Волгоградского областного театра кукол в бывшем кинотеатре «Победа». В наступающем 2025 году темпы проводимых мероприятий не будут снижаться.