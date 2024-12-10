В Екатеринбурге на отмененные Игры дружбы потратили почти 300 млн руб

Согласно документу, 138,8 млн руб. из муниципального бюджета потратили на устройство комплексной системы безопасности стадиона «Калининец», еще 156 млн руб. для этой же цели были выделены из бюджета Свердловской области. 16,39 млн руб. были выделены из регионального бюджета на обеспечение бесплатного проезда волонтерам и аккредитованным лицам. Они исполнены не будут, при этом уведомление о предоставлении трансферта министерство финансов еще не отозвало, сообщили в пресс-службе городской администрации.