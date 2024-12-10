В Новосибирске собираются создать карту мусорных площадок

По словам мэра, важно оценить текущее состояние площадок, так как не везде хватает места для складирования крупногабаритного мусора, а контейнеры переполнены или их недостаточно. Он отметил необходимость улучшения санитарного состояния дворов и налаживания взаимодействия с управляющими компаниями, ТСЖ и профильным департаментом.
Директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Южаков сообщил, что ведется постоянная работа по приведению площадок в нормативное состояние, включая взаимодействие с управляющими компаниями, главами администраций и надзорными органами. В частности, оценивается количество необходимых контейнеров, а также фиксируются случаи завалов крупногабаритных отходов, которые вывозятся сверх нормативов.
Основной проблемой площадок является увеличение числа жилых комплексов и нехватка места для новых контейнеров, а также отсутствие отсеков для крупногабаритных отходов.