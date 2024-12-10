В Новосибирске собираются создать карту мусорных площадок

По словам мэра, важно оценить текущее состояние площадок, так как не везде хватает места для складирования крупногабаритного мусора, а контейнеры переполнены или их недостаточно. Он отметил необходимость улучшения санитарного состояния дворов и налаживания взаимодействия с управляющими компаниями, ТСЖ и профильным департаментом.