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В Новосибирске собираются создать карту мусорных площадок

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании с главами районов поручил привести в нормативное состояние мусорные площадки возле многоквартирных домов города.

По словам мэра, важно оценить текущее состояние площадок, так как не везде хватает места для складирования крупногабаритного мусора, а контейнеры переполнены или их недостаточно. Он отметил необходимость улучшения санитарного состояния дворов и налаживания взаимодействия с управляющими компаниями, ТСЖ и профильным департаментом.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Южаков сообщил, что ведется постоянная работа по приведению площадок в нормативное состояние, включая взаимодействие с управляющими компаниями, главами администраций и надзорными органами. В частности, оценивается количество необходимых контейнеров, а также фиксируются случаи завалов крупногабаритных отходов, которые вывозятся сверх нормативов.

Основной проблемой площадок является увеличение числа жилых комплексов и нехватка места для новых контейнеров, а также отсутствие отсеков для крупногабаритных отходов.

ЖКХ