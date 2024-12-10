Чиновники выставили на торги аэропорт Павлодара, но пока не хотят отдавать его в частные руки

Пока с торгов аэропорт еще не убрали, но решение уже принято. При этом на сегодня половину имущества оценили на сумму чуть более 1 млрд тенге. Через два года после проведения ремонта проведут новую оценку, и сумма, само собой, вырастет. Кстати, по условиям торгов, предпринимателям предлагают взять аэропорт на три года в доверительное управление с последующим выкупом 49% акций.