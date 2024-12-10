Проблемный дом в ЖК «Авиатор» сдан в эксплуатацию

На завершившейся стройке побывал губернатор Дмитрий Махонин, началась передача ключей от квартир дольщикам.
Как сообщили в Минстрое Прикамья, долгострой по ул. Старцева — второй по количеству квартир дом, принятый регионом к достройке. Общая площадь жилого здания составляет более 28 тысяч кв. м. В нем 340 квартир. Его завершения ждали 361 человек.
Разрешение на строительство 21-этажного дома было выдано ООО «Авиатор-3» в 2015 году. Планировалось, что дом будет введен в эксплуатацию в 2018 году, но застройщик не исполнил свои обязательства и был признан банкротом. При этом большинство из 340 квартир в строящемся доме уже распроданы. В 2021 году было принято решение о достройке дома. Достройку дома завершала стройгруппа «Развитие».