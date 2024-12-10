Квартиры в омских новостройках взлетели в цене

Специалисты подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра в омской новостройке по состоянию на ноябрь 2024 года составила 146 тысяч 28 рублей, это на 2,9% больше, чем месяцем ранее, а за год стоимость «квадрата» взлетела в цене на 22,2%.
Средняя стоимость новой квартиры в Омске. По версии ресурса «Мир квартир». Составила к ноябрю 7 миллионов 959 тысяч 13 рублей, что также на 2,9% дороже, чем месяцем ранее. При этом с ноября прошлого года ценник вырос на 16,8%.
Аналитики также добавили, что в среднем по стране также наблюдается рост цен на новостройки — такие квартиры стали дороже в 64 из 70 исследованных городов.