Квартиры в омских новостройках взлетели в цене

Специалисты подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра в омской новостройке по состоянию на ноябрь 2024 года составила 146 тысяч 28 рублей, это на 2,9% больше, чем месяцем ранее, а за год стоимость «квадрата» взлетела в цене на 22,2%.