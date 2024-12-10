Минтранс изменил сроки строительства ВСМ Москва-Петербург

«Но по вот этому основному участку, где у нас как раз и предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее, у нас проектная документация будет готова, надеемся, в первом полугодии следующего года. После этого можно будет уже выходить на физическое строительство», — сообщил замглавы Минтранса Алексей Шило.