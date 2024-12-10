В Казахстане выросли цены на продажу и аренду квартир

По сравнению с октябрем 2024 года в ноябре 2024 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 6%, или на 525 сделок. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+15,7%), Западно-Казахстанской (+9,5%) и Мангистауской (+7,9%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Улытауской (-38,3%) и Павлодарской (-33,1%), Восточно-Казахстанской (-23,1%) областях, говорится в данных бюро.