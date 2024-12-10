В Казахстане выросли цены на продажу и аренду квартир

В годовом выражении с ноября 2024 года к ноябрю 2023 года цены на новое жилье и перепродажу квартир на вторичном рынке повысились по 3,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 7%, сообщает Бюро национальной статистики.
При этом за месяц цены на продажу нового жилья, перепродажу квартир и арендная плата за благоустроенное жилье прибавили по 0,4%.
Отмечается, что цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе — на 11%, Кокшетау — на 10,1%, Таразе — на 10%.
Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в ноябре составило 39 421, из них 8165 по индивидуальным домам и 31 256 по квартирам в многоквартирных домах.
По сравнению с октябрем число сделок увеличилось на 0,7%. По сравнению с ноябрем прошлого года увеличение составило 24,3% (31 727 сделок).
Лидерами по сделкам остаются города Алматы (7533 — 19,1%) и Астана (6968 — 17,7%), а также Карагандинская область (2995 — 7,6%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области — 491 сделка (1,2%).
В бюро отмечают, что по сравнению с октябрем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 2,6%, или на 803 сделки. К слову, сделки по квартирам составляют 79,3% от общего показателя.
Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на Алматы (22,3%), Астану (21,9%) и Карагандинскую область (8,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали двухкомнатные квартиры, в ноябре 2024 года по ним была оформлена 11 881 сделка.
По сравнению с октябрем 2024 года в ноябре 2024 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 6%, или на 525 сделок. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+15,7%), Западно-Казахстанской (+9,5%) и Мангистауской (+7,9%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Улытауской (-38,3%) и Павлодарской (-33,1%), Восточно-Казахстанской (-23,1%) областях, говорится в данных бюро.