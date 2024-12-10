На Кубани изъяли в доход государства активы ГК «Покровский» на 9 млрд рублей

Имущество, в том числе доли в уставных капиталах и акции 22 коммерческих компаний общей стоимостью более 9 миллиардов рублей, было признано коррупционным. Основанием для изъятия стали нарушения антикоррупционного законодательства бывшим государственным служащим, а также его связи с 19 физическими и 10 юридическими лицами, причастными к легализации незаконных доходов.



В ходе разбирательства краевой суд обратился в Конституционный суд РФ для проверки норм гражданского законодательства на соответствие Конституции. После получения разъяснений судебная коллегия признала действия ответчиков незаконными.



Имущество передано в казну Российской Федерации. Решение суда вступило в законную силу.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в августе 2024 года на пресс-конференции вице-губернатор региона Андрей Коробка прокомментировал изъятие активов агрохолдинга «Покровский».