Что известно о проекте трамвайной ветки на Гидрострой в Краснодаре?

Согласно тендеру, размещенному на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, проект должен быть выполнен до 24 июня 2026 года. Его стоимость составит около 242 миллионов рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.
По словам замглавы города Владимира Архипова, создание трамвая поможет улучшить транспортную способность улиц. Он добавил, что участок, где может пройти трамвайная ветка, имеет много инженерных сооружений, коммуникаций, газовая подстанция и высоковольтные кабельные линии.
Протяженность новой линии составит 3,2 км. Она пройдет по улицам Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого и Снесарева. Проектом должно быть предусмотрено разворотное кольцо в районе пересечения улиц Снесарева и Невипелова, продумано наружное освещение, пешеходная связь между остановками и прочее.
В администрации Краснодара сообщили, что уже определили подрядчика, который подготовит проект новой трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей.