В Екатеринбург привезут трамвай «Львенок»

Видели, как между Екатеринбургом и Верхней Пышмой ходит современный трамвай «Львенок»? Скоро одна из таких машин появится на улицах уральской столицы. Компания «ПК Транспортные системы» сообщила, что выиграла конкурс на поставку трамвая. Всего приедет один вагон.
— Он прибудет в город до конца 2024 года, — сообщают в пресс-службе компании «ПК Транспортные системы». — У трамвая 100%-низкий пол и плавный ход. Эргономичный интерьер «Львенка» выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным.
В вагоне четыре дверных проема. Из них по краям два одностворчатых и еще два в центральной части — они с двумя створками. Одна из них оборудована откидной аппарелью, чтобы люди на инвалидных креслах могли легко попасть в салон.
— Двери оборудованы системой активной кромки безопасности, которая препятствует их закрытию и началу движения транспорта, если в дверях находится пассажир, — добавили в компании. — Также «Львенок» оснащен системой пассивной безопасности, благодаря которой в случае ДТП сила удара распределяется по всему вагону.
По задумке, это минимизирует риски для здоровья пассажиров и водителя. В салоне можно найти пять USB-разъемов для подзарядки смартфонов. Четыре из них находятся на поручнях. Еше одна размещена на панеле салона. Есть камеры наблюдения, система климат-контроля и мониторы под потолком, на которых изображается температура внутри салона и снаружи, а также маршрут и расстояние со временем до следующей остановки. За раз «Львенок» может вместить 161 человека. Из них 40 смогут разместиться на сидениях. Минувшим летом в мэрии сообщали, что 2024−2025 году Екатеринбург обновит 25 трамваев. Из них десять город закупит в этом году, а еще 15 в следующем.