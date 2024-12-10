В Екатеринбург привезут трамвай «Львенок»

По задумке, это минимизирует риски для здоровья пассажиров и водителя. В салоне можно найти пять USB-разъемов для подзарядки смартфонов. Четыре из них находятся на поручнях. Еше одна размещена на панеле салона. Есть камеры наблюдения, система климат-контроля и мониторы под потолком, на которых изображается температура внутри салона и снаружи, а также маршрут и расстояние со временем до следующей остановки. За раз «Львенок» может вместить 161 человека. Из них 40 смогут разместиться на сидениях. Минувшим летом в мэрии сообщали, что 2024−2025 году Екатеринбург обновит 25 трамваев. Из них десять город закупит в этом году, а еще 15 в следующем.