В Омске обсудили проект городского дизайн-кода

Во вторник, 10 декабря, в Омске состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета.
Одним из вопросов, поднятых во время совета, стало обсуждение предварительного плана дизайн-кода Омска. О важности дизайн-кода в своём телеграм-канале рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко.
Дизайн-код — это наглядные и понятные правила, как можно и как нельзя оформлять и проектировать в Омске.
«В нём прописаны рекомендации по оформлению проезжей части, тротуаров и велодорожек, рекламных конструкций, входных групп помещений, навигации, уличной мебели и другие детали», — пояснил Рашко. — «Дизайн-код Омска — это инструмент формирования комфортной городской среды. Он станет частью масштабного процесса разработки мастер-плана развития Омской агломерации, задаст вектор развития малым городам и посёлкам региона».
Эти правила предназначены для всех, кто занимается формированием внешнего облика Омска: от муниципалитета до предпринимателей. В дизайн-коде прописано множество деталей: как должна выглядеть проезжая часть, тротуары и велодорожки, рекламные конструкции, входные группы, навигация и так далее. Таким образом, по словам Рашко, город сохранит свою уникальность и будет ещё более комфортным для жителей.