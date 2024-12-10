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В Омске обсудили проект городского дизайн-кода

Это правила по оформлению внешнего облика города.

Источник: соцсети

Во вторник, 10 декабря, в Омске состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета.

Одним из вопросов, поднятых во время совета, стало обсуждение предварительного плана дизайн-кода Омска. О важности дизайн-кода в своём телеграм-канале рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко.

Дизайн-код — это наглядные и понятные правила, как можно и как нельзя оформлять и проектировать в Омске.

«В нём прописаны рекомендации по оформлению проезжей части, тротуаров и велодорожек, рекламных конструкций, входных групп помещений, навигации, уличной мебели и другие детали», — пояснил Рашко. — «Дизайн-код Омска — это инструмент формирования комфортной городской среды. Он станет частью масштабного процесса разработки мастер-плана развития Омской агломерации, задаст вектор развития малым городам и посёлкам региона».

Эти правила предназначены для всех, кто занимается формированием внешнего облика Омска: от муниципалитета до предпринимателей. В дизайн-коде прописано множество деталей: как должна выглядеть проезжая часть, тротуары и велодорожки, рекламные конструкции, входные группы, навигация и так далее. Таким образом, по словам Рашко, город сохранит свою уникальность и будет ещё более комфортным для жителей.