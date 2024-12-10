В Омске обсудили проект городского дизайн-кода

Эти правила предназначены для всех, кто занимается формированием внешнего облика Омска: от муниципалитета до предпринимателей. В дизайн-коде прописано множество деталей: как должна выглядеть проезжая часть, тротуары и велодорожки, рекламные конструкции, входные группы, навигация и так далее. Таким образом, по словам Рашко, город сохранит свою уникальность и будет ещё более комфортным для жителей.